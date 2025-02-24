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Минсвязи рассказало о базовом тарифе на мобильную связь с 1 апреля

Тариф, который будет обязательным для всех операторов, скоро появится в Беларуси, стоимость услуг будет контролироваться государством.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Министерство связи и информатизации рассказало, каким будет базовый тариф на мобильную связь, который заработает в стране с 1 апреля 2025 года.

Услуги мобильной связи в Беларуси оказывают три компании. Раньше контроль за их деятельностью со стороны государства был минимальный, однако в 2023 году власти обратили внимание на доминирование некоторых операторов. В том числе было немало жалоб от населения.

«Основные нарекания были к стоимости и качеству оказания услуг сотовой связи, а также неосновательным подпискам и подключениям к платным сервисам», — сообщил заместитель начальника главного управления КГК Беларуси Олег Кунделев в эфире телеканала «Первый информационный».

Для решения проблем были внесены изменения в законодательство, предусматривающие, в частности, появление базового тарифа с 1 апреля текущего года.

Все операторы обязаны ввести этот тариф, а его стоимость будет контролировать государство. Планируется, что таким образом услуги сотовой связи станут более доступными.

«Это 200 минут во всей сети, 2 гигабайта передачи данных и 50 СМС. По разумной цене, само ценообразование на этот тариф строго контролируется государством и применяется строго определенная процентная рентабельность», — рассказал подробности начальник управления Минсвязи Беларуси Дмитрий Корзун.

«Домашний» тариф

С 1 марта 2025 года жители Беларуси и России смогут пользоваться комфортными тарифами мобильной связи — с этой даты официально заработает союзный роуминг.

Во время поездок по территории СГ белорусы и россияне смогут пользоваться сотовой связью по тарифам, сопоставимым с ценой услуг в домашней сети.

В рамках «домашнего тарифа» у белорусов в РФ и россиян в Беларуси будут 150 минут исходящих звонков, 150 минут входящих и до пяти гигабайт для передачи данных.