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В Пермском крае годовая инфляция превысила 10%

Инфляция в Прикамье за прошедший месяц выросла на 0,15%.

Источник: ЦБ РФ

В Пермском крае годовая инфляция продолжила рост. В январе она выросла на 0,15% и достигла 10,01%. Основными причинами ее ускорения эксперты считают увеличение издержек производителей и поставщиков и высокий потребительский спрос.

В отделении по Пермскому краю Уральского ГУ Центробанка РФ отметили, цены на непродовольственные товары в прошлом месяце выросли до 5,54% (в декабре — 5,46%). Повышение утилизационного сбора привело к ускорению годового роста цен на новые отечественные автомобили.

Еще больший рост продемонстрировали цены на продовольственные товары — с 11,53% до 11,78%. Продолжают расти затраты птицефабрик, производителей и переработчиков молока на оплату труда персонала, логистику и упаковку. В январе подорожали молоко и молочная продукция, мясо птицы, шоколад. Зато замедлилось годовое снижение цен на яйца.

Рекордсменом стал темп прироста цен на услуги с повышением с 12,9% до 13,02%. В январе вырос спрос на услуги в сфере зарубежного туризма, особенно туры в Турцию и Египет. С начала года в Прикамье увеличили пошлины за услуги ЗАГС и региональную часть нотариальных тарифов.

В целом по России цены за январь выросли меньше с исключением сезонности, чем в декабре. Годовая инфляция увеличилась до 9,92% с 9,52%.

инфляция