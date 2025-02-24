В Пермском крае годовая инфляция превысила 10%

Рекордсменом стал темп прироста цен на услуги с повышением с 12,9% до 13,02%. В январе вырос спрос на услуги в сфере зарубежного туризма, особенно туры в Турцию и Египет. С начала года в Прикамье увеличили пошлины за услуги ЗАГС и региональную часть нотариальных тарифов.