МАРТ проверил некоторые магазины «Светофор» и везде нашел нарушения

При этом в трех магазинах продавали товары с истекшим сроком годности.
По результатам проверки специалисты выдали торговым объектам рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции.
В МАРТ также рассказали, что сейчас рассматривают коллективное обращение работников торговой сети по поводу условий труда.
По данным Торгового реестра, на начало 2025 года в Беларуси работают 127 магазинов «Светофор». На белорусский рынок сеть вышла в 2017 году.
Четыре компании являются операторами магазина бренда: «ЛенПродуктСервис», «МосПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис».
Ранее в России Роспотребнадзор через суд начал закрывать магазины «Светофор». В пресс-службе белорусской сети «Светофор» Office Life рассказали, что «в Беларуси все магазины работают в штатном режиме и ситуация в соседней стране никак не повлияет на белорусский бизнес компании».