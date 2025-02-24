МАРТ проверил некоторые магазины «Светофор» и везде нашел нарушения

Ранее в России Роспотребнадзор через суд начал закрывать магазины «Светофор». В пресс-службе белорусской сети «Светофор» Office Life рассказали, что «в Беларуси все магазины работают в штатном режиме и ситуация в соседней стране никак не повлияет на белорусский бизнес компании».