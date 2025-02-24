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МАРТ проверил некоторые магазины «Светофор» и везде нашел нарушения

МАРТ проверил 22 магазина «Светофор» в областных городах, Минске, Столбцах и Дзержинске. В каждой точке выявили нарушения правил торговли, сообщили﻿ в министерстве.

Источник: БЕЛТА

При этом в трех магазинах продавали товары с истекшим сроком годности.

По результатам проверки специалисты выдали торговым объектам рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции.

В МАРТ также рассказали, что сейчас рассматривают коллективное обращение работников торговой сети по поводу условий труда.

По данным Торгового реестра, на начало 2025 года в Беларуси работают 127 магазинов «Светофор». На белорусский рынок сеть вышла в 2017 году.

Четыре компании являются операторами магазина бренда: «ЛенПродуктСервис», «МосПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис».

Ранее в России Роспотребнадзор через суд начал закрывать магазины «Светофор». В пресс-службе белорусской сети «Светофор» Office Life рассказали, что «в Беларуси все магазины работают в штатном режиме и ситуация в соседней стране никак не повлияет на белорусский бизнес компании».