К 2035 году в Сочи планируют увеличить урожай ягод в шесть раз. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщил генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов.
Он рассказал, что в 2024 году на курорте заложили 2 га ягодных культур. Таким образом, аграрии смогли собрать 140 ц урожая.
В 2025 году в планах заложить 3,5 га. К 2030 году, по прогнозам, площадь уже может составить 8 га, а к 2035 — 9,5 га.
Специалист считает, что росту урожая помогут современные технологии по уходу за культурами.
Напомним, в Сочи за 10 млн рублей построят теплицы для выращивания бананов. В настоящее время идет проектирование и изготовление двух теплиц по 500 квадратных метров каждая. Инвестиции составят примерно по 5 млн рублей вы каждую теплицу.
Ранее мы писали, на Кубани из-за погоды почти на 5% сократился урожай чайного листа. По итогам минувшего 2024 года чаеводы собрали 372,8 тонны чайного листа.