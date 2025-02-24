К 2035 году в Сочи планируют увеличить урожай ягод в шесть раз

Напомним, в Сочи за 10 млн рублей построят теплицы для выращивания бананов. В настоящее время идет проектирование и изготовление двух теплиц по 500 квадратных метров каждая. Инвестиции составят примерно по 5 млн рублей вы каждую теплицу.