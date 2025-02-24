В Сочи задействовали 147 снегоуборочных машин для очистки дорог

Мэр отметил, что дорожные службы круглосуточно обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Особое внимание специалисты уделяют мостам, развязкам, эстакадам и подъемам.
«Федеральные, краевые и муниципальные дорожники значительно увеличили количество рабочих для обработки тротуаров и лестничных спусков от наледи — в целом по городу работают порядка 350 человек», — пишет господин Прошунин.
Кроме того, на маршруты вышли 800 единиц общественного транспорта. В некоторых населенных пунктах из-за погодных условий автобусы не доезжают до конечных остановок. Главам районов было поручено усилить контроль за пешеходными зонами и подходами к социальным объектам.
Все городские службы и предприятия ЖКХ функционируют в штатном режиме под контролем оперативного штаба. По словам Андрея Прошунина, заявки от жителей обрабатывают в короткие сроки.