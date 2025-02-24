В Сочи задействовали 147 снегоуборочных машин для очистки дорог

Кроме того, на маршруты вышли 800 единиц общественного транспорта. В некоторых населенных пунктах из-за погодных условий автобусы не доезжают до конечных остановок. Главам районов было поручено усилить контроль за пешеходными зонами и подходами к социальным объектам.