Индийские туроператоры проявляют интерес к Узбекистану

«Обсуждены возможности сотрудничества между туроператорами Узбекистана и Индии, обмен опытом в продвижении региона Центральной Азии как единой туристической дестинации, организации ознакомительных поездок для индийских туроператоров, СМИ и блогеров, а также содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения», — добавили в пресс-службе.