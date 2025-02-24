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Индийские туроператоры проявляют интерес к Узбекистану

В планах — обмен опытом в продвижении региона ЦА как единой туристической дестинации, организациия ознакомительных поездок для туроператоров, СМИ и блогеров, содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Туроператоры Индии проявляют интерес к Узбекистану, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.

Перспективы взаимодействия обсудили председатель Комитета Умид Шадиев и президент Ассоциации туроператоров Индии в сфере выездного туризма Химанши Патил.

Стороны отметили значительный туристический потенциал республики, включая уникальные культурные и природные достопримечательности.

«Обсуждены возможности сотрудничества между туроператорами Узбекистана и Индии, обмен опытом в продвижении региона Центральной Азии как единой туристической дестинации, организации ознакомительных поездок для индийских туроператоров, СМИ и блогеров, а также содействие в дальнейшей интенсификации авиасообщения», — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, Узбекистан также заинтересован в привлечении индийских туристов, особенно на фоне глобального роста туристического рынка, который в 2024 году достиг рекорда, составив, по данным организации ООН «UN Tourism», $1,9 трлн.

Что касается вклада Индии в мировой туризм: расходы индийских туристов на путешествия в прошлом году выросли на 81% по сравнению с допандемийным периодом.

туризм и отдых