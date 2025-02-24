В Краснодарском крае запустят электропоезда нового поколения

Новое поколение электропоездов значительно улучшит качество пассажирских перевозок. Электропоезда ЭП3Д оснащены современными креслами, комфортными диванами с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также вместительными багажными полками и местами для велосипедов. Особое внимание уделено удобству маломобильных пассажиров: поезда полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.



Кроме того, вагоны оснащены системой климат-контроля, что гарантирует комфортную поездку в любое время года. Электропоезда ЭП3Д соответствуют самым высоким требованиям безопасности, что повышает общую надежность и привлекательность поездок на пригородных маршрутах.



Эти изменения станут значимым шагом в улучшении транспортной инфраструктуры региона, предлагая жителям и гостям Краснодарского края более комфортные и современные условия для путешествий.