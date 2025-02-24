В мэрии Омска рассказали о замене 800 частных домов новыми высотками

«Я сам прошелся по тем улицам: дорог там нет, в большинстве своем туалет — на улице. Кое-где видел газовое отопление, но зачастую оно печное. Взамен людям предложат благоустроенное жилье или деньги по рыночной стоимости. Если кто-то откажется или решит запросить цену больше, чем рентабельность, то, пожалуйста, это их выбор. Значит, конкретно эти люди решили ходить по воду на колонку среди нового жилья с домашним водопроводом. В принципе и у нас, и в других регионах есть примеры таких домов. Вот, например, на Кемеровской, сын запросил за дом, где жила его пожилая мать, несколько десятков миллионов. Застройщик отказался, а женщина осталась жить в частном доме», — дополнил Воробьев.