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Арзамасский завод «Темп-Авиа» попал под санкции Австралии

Австралия ввела самый крупный пакет санкций с февраля 2022 года.

Австралия ввела самый крупный за последние три года пакет санкций против России. Под ограничения попали 70 физических лиц и 79 компаний, в их числе завод «Темп-Авиа» из Арзамаса Нижегородской области.

В список также попали НПО «Курганприбор», «Барнаултрансмаш», ОЭЗ Алабуга в Республике Татарстан, авиаперевозчик «Волга-Днепр-Москва», белорусские предприятия.

Под санкции попали организации, причастные к СВО и углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Ранее арзамасское предприятие попало под санкции Евросоюза.

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