Арзамасский завод «Темп-Авиа» попал под санкции Австралии

Австралия ввела самый крупный за последние три года пакет санкций против России. Под ограничения попали 70 физических лиц и 79 компаний, в их числе завод «Темп-Авиа» из Арзамаса Нижегородской области.
В список также попали НПО «Курганприбор», «Барнаултрансмаш», ОЭЗ Алабуга в Республике Татарстан, авиаперевозчик «Волга-Днепр-Москва», белорусские предприятия.
Под санкции попали организации, причастные к СВО и углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
Ранее арзамасское предприятие попало под санкции Евросоюза.