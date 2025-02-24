В 2025 году на развитие зоопарка Новосибирска выделено 255,7 млн рублей

Суммарная поддержка увеличилась на 85 млн рублей по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные мэрии.
Новосибирский зоопарк ежегодно получает поддержку на развитие и пополнение материально-технической базы. Трансферты выделяются при выполнении условий, таких как наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию или создание помещений для содержания животных.
В 2025 году зоопарк продолжит работу по развитию, включая проектирование и строительство новых павильонов, реконструкцию и ремонт помещений, увеличение коллекции животных и улучшение инфраструктуры территории.