В одной из самарских больниц построят новый лечебный корпус

В Самаре идет разработка проекта строительства нового лечебного корпуса больницы имени Семашко. Учреждение расположено на перекрестке Ново-Вокзальной и Вольской. В корпусе планируется оказывать экстренную медпомощь горожанам с патологиями. Например, с хирургическими и травматологическими.



Ежедневно корпус смогут посещать порядка 150 человек. В новом отделении будут как операционная, так и реанимационные палаты. Кроме того, установят томограф, рентген, аппараты УЗИ и эндоскопы.



Всех обратившихся будут делить на группы по цветам: «красные», «желтые» и «зеленые». Эти потоки позволят разделить потоки пациентов по степени срочности.



Ежегодно в больнице имени Семашко оказывает помощь порядка 80 тыс. человек. В Самаре идет разработка проекта строительства нового лечебного корпуса больницы имени Семашко. Учреждение расположено на перекрестке Ново-Вокзальной и Вольской. В корпусе планируется оказывать экстренную медпомощь горожанам с патологиями. Например, с хирургическими и травматологическими. Ежедневно корпус смогут посещать порядка 150 человек. В новом отделении будут как операционная, так и реанимационные палаты. Кроме того, установят томограф, рентген, аппараты УЗИ и эндоскопы. Всех обратившихся будут делить на группы по цветам: «красные», «желтые» и «зеленые». Эти потоки позволят разделить потоки пациентов по степени срочности. Ежегодно в больнице имени Семашко оказывает помощь порядка 80 тыс. человек.