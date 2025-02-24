Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одной из самарских больниц построят новый лечебный корпус

В Самаре разрабатывают проект нового корпуса больницы Семашко.

Источник: Freepik

В Самаре идет разработка проекта строительства нового лечебного корпуса больницы имени Семашко. Учреждение расположено на перекрестке Ново-Вокзальной и Вольской. В корпусе планируется оказывать экстренную медпомощь горожанам с патологиями. Например, с хирургическими и травматологическими.

Ежедневно корпус смогут посещать порядка 150 человек. В новом отделении будут как операционная, так и реанимационные палаты. Кроме того, установят томограф, рентген, аппараты УЗИ и эндоскопы.

Всех обратившихся будут делить на группы по цветам: «красные», «желтые» и «зеленые». Эти потоки позволят разделить потоки пациентов по степени срочности.

Ежегодно в больнице имени Семашко оказывает помощь порядка 80 тыс. человек. В Самаре идет разработка проекта строительства нового лечебного корпуса больницы имени Семашко. Учреждение расположено на перекрестке Ново-Вокзальной и Вольской. В корпусе планируется оказывать экстренную медпомощь горожанам с патологиями. Например, с хирургическими и травматологическими. Ежедневно корпус смогут посещать порядка 150 человек. В новом отделении будут как операционная, так и реанимационные палаты. Кроме того, установят томограф, рентген, аппараты УЗИ и эндоскопы. Всех обратившихся будут делить на группы по цветам: «красные», «желтые» и «зеленые». Эти потоки позволят разделить потоки пациентов по степени срочности. Ежегодно в больнице имени Семашко оказывает помощь порядка 80 тыс. человек.

медицина