На капремонт детского сада в Советске выделили порядка 46 млн рублей

Ранее на капитальный ремонт и оснащение детского сада № 7 в Черняховске выделили 59 139 429 рублей. О том, что в текущем году запланирован капитальный ремонт в детских садах Черняховска и Советска, ранее сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По данным главы региона, в 2026 и 2027 годах работы планируют провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.