Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске построят дом для медиков и обеспечат жильем участковых

В Нижнекамске планируют построить жилой дом для работников здравоохранения. О ходе переговоров с Минздравом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин. По его словам, городу необходимо привлечь порядка 200 врачей и решение жилищного вопроса станет важным шагом в этом направлении.

«Важно хотя бы один дом построить, чтобы пригласить порядка 200 врачей и решить проблему сегодняшнего дня. Хотя это архисложная задача в настоящее время. Нужно больше думать о профориентации, о закреплении молодежи на местах — это еще более долгая работа. Нужно работать с нашими студентами, интернами, их более 60. Надеемся, что они тоже станут частью нижнекамской медицины», — отметил Муллин.

Кроме того, власти намерены обеспечить жильем участковых полицейских, выделив 25 квартир в 25 микрорайонах города.

«Сейчас мы с Управлением внутренних дел договорились о предоставлении жилья для участковых. В 25 микрорайонах — 25 квартир, чтобы каждый микрорайон имел своего оперуполномоченного полиции», — подчеркнул глава района.

Эти инициативы призваны привлечь квалифицированные кадры в сферу здравоохранения и усилить безопасность в жилых районах города, считает градоначальник.

недвижимость