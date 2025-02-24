В Нижнекамске построят дом для медиков и обеспечат жильем участковых

«Важно хотя бы один дом построить, чтобы пригласить порядка 200 врачей и решить проблему сегодняшнего дня. Хотя это архисложная задача в настоящее время. Нужно больше думать о профориентации, о закреплении молодежи на местах — это еще более долгая работа. Нужно работать с нашими студентами, интернами, их более 60. Надеемся, что они тоже станут частью нижнекамской медицины», — отметил Муллин.