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Как национализация повлияла на работу пивзавода «Крым»

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. На национализированном «Пивобезалкогольном комбинате “Крым” уже работает временная администрация, рисков для работы предприятия нет. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник парламент Крыма национализировал более 700 объектов имущества, которым владели украинские бизнесмены и политики. В их числе ПБК «Крым», «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды», «Санаторно-курортный комплекс “Зеленый мыс” в Алупке.

«Самое важное в этот период — чтобы предприятие, которое очень уверенно себя чувствует на рынке, является самым крупным плательщиком налогов, чтобы сохранило свой потенциал и статус. Временная администрация уже приступила там к работе, каких-то угроз деятельности предприятия и по коллективу мы не видим. Все идет ровно», — сказал Константинов журналистам.

По словам главы крымского парламента, предстоит провести детальную инвентаризацию объектов имущества комбината. В дальнейшем предполагается выставить предприятие на продажу в рамках открытого аукциона.

«Это очень хороший актив, проблем с поиском инвесторов не будет. Мы получим за него хорошую сумму», — добавил он.

Ранее Константинов сообщил, что решение о национализации «ПБК “Крым” в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.