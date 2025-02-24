Как национализация повлияла на работу пивзавода «Крым»

«Самое важное в этот период — чтобы предприятие, которое очень уверенно себя чувствует на рынке, является самым крупным плательщиком налогов, чтобы сохранило свой потенциал и статус. Временная администрация уже приступила там к работе, каких-то угроз деятельности предприятия и по коллективу мы не видим. Все идет ровно», — сказал Константинов журналистам.