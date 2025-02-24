Как национализация повлияла на работу пивзавода «Крым»

В понедельник парламент Крыма национализировал более 700 объектов имущества, которым владели украинские бизнесмены и политики. В их числе ПБК «Крым», «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды», «Санаторно-курортный комплекс “Зеленый мыс” в Алупке.
«Самое важное в этот период — чтобы предприятие, которое очень уверенно себя чувствует на рынке, является самым крупным плательщиком налогов, чтобы сохранило свой потенциал и статус. Временная администрация уже приступила там к работе, каких-то угроз деятельности предприятия и по коллективу мы не видим. Все идет ровно», — сказал Константинов журналистам.
По словам главы крымского парламента, предстоит провести детальную инвентаризацию объектов имущества комбината. В дальнейшем предполагается выставить предприятие на продажу в рамках открытого аукциона.
«Это очень хороший актив, проблем с поиском инвесторов не будет. Мы получим за него хорошую сумму», — добавил он.
Ранее Константинов сообщил, что решение о национализации «ПБК “Крым” в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.