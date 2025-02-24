Вырос средний долг свердловчан перед банками

В основе рейтинга — соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года. На Среднем Урале этот показатель составляет 64,1%. Средний размер долга перед банками в Свердловской области — 514,8 тыс. рублей на человека. За год он вырос на 37 тыс. рублей.