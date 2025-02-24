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Вырос средний долг свердловчан перед банками

Средний долг свердловчан перед банками вырос на 37 тыс. рублей.

Источник: Reuters

Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов по закредитованности населения. Соответствующее исследование представило «РИА Рейтинг».

В основе рейтинга — соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года. На Среднем Урале этот показатель составляет 64,1%. Средний размер долга перед банками в Свердловской области — 514,8 тыс. рублей на человека. За год он вырос на 37 тыс. рублей.

Для сравнения, в Ингушетии, которая оказалась на первом месте списка, — соотношение задолженности и зарплаты составило 15,5%. А средний размер долга жителей республики перед банками составляет 64,2 тыс. рублей.

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух регионах России — в Тыве (последнее 85 место) и Калмыкии (84 место). Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6%, а у второго — 123,3%. При этом в Тыве средняя кредитная задолженность экономически активного жителя превышает миллион рублей.