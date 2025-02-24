Волгоградцев предупредили об изменениях назначения пенсии с 2026 года

С 2026 года волгоградцы, как и все россияне, смогут выходить на пенсию без необходимости подачи заявления.
Об этом сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова. Это нововведение станет важным шагом в упрощении процедуры оформления пенсий и сделает процесс более удобным для граждан.
В настоящее время для назначения страховой пенсии по старости необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», лично в отделении Социального фонда или в МФЦ. Это нужно сделать за месяц до достижения пенсионного возраста. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней, а в некоторых случаях требуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие стаж и уровень заработка.
На сегодняшний день беззаявительный порядок уже применяется для назначения пенсий по инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий детям, чьи родители неизвестны.
С 2026 года автоматическое назначение пенсий по старости коснется женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Решение о назначении пенсии будет приниматься за месяц до достижения пенсионного возраста. Гражданам направят уведомление с информацией о состоянии их лицевого счета, предполагаемом размере пенсии и возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов в будущем.
Как отметила Солодовникова, предлагаемые изменения не повлияют на размер пенсии или срок ее назначения. Однако дополнительное информирование граждан о размере будущей пенсии и возможности отсрочки выплат будет полезным для тех, кто планирует увеличить свои пенсионные накопления.
Эксперт также добавила, что тем, кто решит не обращаться за пенсией сразу после достижения пенсионного возраста, потребуется уведомить об этом Социальный фонд. Однако, как показывает практика, таких граждан немного.