Волгоградцев предупредили об изменениях назначения пенсии с 2026 года

С 2026 года автоматическое назначение пенсий по старости коснется женщин в возрасте 59 лет и мужчин в возрасте 64 лет, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Решение о назначении пенсии будет приниматься за месяц до достижения пенсионного возраста. Гражданам направят уведомление с информацией о состоянии их лицевого счета, предполагаемом размере пенсии и возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов в будущем.