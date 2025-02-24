Импорт автомобилей в Узбекистан резко обвалился. Что произошло?

При этом стоит учитывать, что статистика за январь ещё не отражает того факта, что с 1 мая 2025 года в Узбекистане резко увеличится ставка утилизационного сбора для электромобилей, составляющих значительную долю в общем объёме импорта. Это также может привести к дальнейшему падению импорта автомобилей в страну.