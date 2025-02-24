Импорт автомобилей в Узбекистан резко обвалился. Что произошло?

По сравнению с прошлым годом импорт сократился в 5,6 раз. Сумма расходов на импорт автомобилей упала ещё сильнее — в 7,1 раза, со 221 млн долларов до 31 млн долларов.
Об этом сообщил аналитик автомобильного рынка Тимурмалик Эльмурадов.
Наибольшее падение произошло в сегменте гибридов: их импорт уменьшился сразу в 31 раз. Ввоз бензиновых авто упал в 6,7 раз, а электрокаров — в 2,5 раза.
По словам эксперта, обычно после бурного роста на автомобильном рынке происходит спад, когда спрос временно насыщается. Однако для Узбекистана это маловероятно, поскольку у нас по-прежнему сохраняется огромный дефицит автомобилей, а спрос значительно превышает предложение.
Косвенно это подтверждается и новостью, которая появилась в январе: на полигоне в Пскенте были введены ограничения на бронирование мест в электронной очереди для сертификации автомобилей. Проблема возникла из-за того, что некоторые автовладельцы занимали сразу несколько мест в очереди, создавая искусственный ажиотаж и нарушая работу полигона.
Если ситуация с полигоном не будет решена, доступность импортных автомобилей может заметно снизиться, что, в свою очередь, вызовет дальнейшее повышение цен на машины.
При этом стоит учитывать, что статистика за январь ещё не отражает того факта, что с 1 мая 2025 года в Узбекистане резко увеличится ставка утилизационного сбора для электромобилей, составляющих значительную долю в общем объёме импорта. Это также может привести к дальнейшему падению импорта автомобилей в страну.