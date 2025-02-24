На 10 свердловских предприятиях общепита нашли нарушения

На десяти свердловских предприятиях общепита нашли нарушения. Они связаны с работой с документами на пищевую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
С 6 по 19 февраля проводились проверки. Были выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства РФ.
— Установлено, что 10 предприятий общественного питания, расположенных в городах Артемовский и Нижний Тагил, а также в поселке Большой Исток, принимают животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, а если документы на продукцию есть, то они гасятся несвоевременно, — рассказали в ведомстве.
Такие нарушения не дают возможности обеспечить прослеживаемость продукции, а также подтвердить ее безопасность. Это может повлечь причинение вреда здоровью потребителей. Предприятиям направлены предостережения.