На 10 свердловских предприятиях общепита нашли нарушения

— Установлено, что 10 предприятий общественного питания, расположенных в городах Артемовский и Нижний Тагил, а также в поселке Большой Исток, принимают животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, а если документы на продукцию есть, то они гасятся несвоевременно, — рассказали в ведомстве.