SHOT: у актера Михаила Ефремова может сорваться УДО из-за обнаруженного телефона

В настоящее время неизвестно, как именно телефон попал к актеру. Кроме того, в ИК-4 довольно строго с предметами, которые относятся к гражданским. Возможность выхода Ефремова по УДО все же сохраняется, если он сможет доказать, что не имеет отношения к найденному смартфону.