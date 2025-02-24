Товарооборот Беларуси и Свердловской области скоро может достичь $1млрд

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Свердловская область является одним из приоритетных торговых партнеров Беларуси в России, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.
Он обратил внимание на плотную интенсивность контактов на всех уровнях между белорусскими и свердловскими представителями. Традиционными стали визиты делегаций из нашей страны во главе с премьер-министром Романом Головченко на промышленную выставку «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге в июле.
«Кроме того, мы готовимся провести осенью эту выставку в Беларуси», — напомнил Каранкевич, открывая в понедельник заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области.
Лукашенко назвал направления работы со Свердловской областью>>>
Миллиард не за горами.
Взаимный товарооборот Беларуси и уральского региона растет уже четыре года подряд. С 2020 года его объем увеличился более чем в два раза, а в 2024-м стороны прибавили еще 10,5%.
«Имеем все возможности в ближайшей перспективе превысить планку в 1 млрд долларов», — констатировал заместитель премьер-министра.
По его словам, такой поступательный рост стал возможным благодаря слаженной работе на всех уровнях.
Есть также проекты, по которым наметились определенные точки роста — в частности, речь идет о кооперации в области станкостроения.
Минск и Москва обсудили критерии для «товара Союзного государства»>>>
Не производится на Урале.
Еще одно перспективное направление — поставка пассажирской, дорожной, коммунальной и грузовой техники.
Минск и Екатеринбург реализуют совместный проект по обновлению троллейбусного парка в столице Урала. Кроме того, белорусская сторона готова предложить новые поставки троллейбусной техники. Есть договоренности о модернизации трамвайного парка с использованием минских компетенций, а также о поставках пожарных машин.
«Предлагаем закупить в Беларуси пожарную технику и оборудование, которое не производится в вашем регионе», — добавил Каранкевич. Он уточнил, что всю машиностроительную продукцию Беларусь готова поставлять на выгодных финансовых условиях.
Совмин Беларуси одобрил проект договора с Россией о правах потребителей>>>
Для работы в Арктике.
Вице-премьер Беларуси отметил, что на хорошем уровне организовано сотрудничество в области энергетики, сельском хозяйстве, строительства, ЖКХ. В этих сферах, по его словам, уже также применяются технологии импортозамещения.
Активно развивается межрегиональное сотрудничество. В сентябре 2024-го прошли Дни Екатеринбурга в Минске, в марте этого года планируется провести Дни Минска в Екатеринбурге. Налажено взаимодействие в науке, образовании, спорте и культуры.
Среди новых тем — проработка перспективы проведения совместных исследований и реализация инновационных проектов.
«В том числе по усовершенствованию технологий производства порошковых и керамических материалов, создание перспективных средств метеорологических наблюдений для работы в Арктике и так далее», — обозначил Каранкевич.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь напомнил, что с предыдущего заседания Совета делового сотрудничества прошло почти три года, однако стороны продолжали совместно работать над укреплением двусторонних отношений.
«Примеры и результаты этой работы — увеличение взаимного товарооборота. И мы не намерены останавливаться на достигнутом», — заверил он.
По его словам, делегация региона приехала в Беларусь, чтобы представить коллегам свои предложения и компетенции в образовании, науке, здравоохранении и промышленности.
Резюмируя сказанное, Куйвашев отметил, что со своей стороны власти Свердловской области готовы оказывать всестороннюю поддержку для реализации совместных с республикой проектов.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!