Волгоградцам объяснили новые правила покупки жилья на средства маткапитала

Заключение по недвижимости можно получить в районных администрациях, на базе которых созданы межведомственные комиссии, сообщили в региональном отделении СФР. Новый порядок поможет пресечь использование господдержки на непригодное для проживания жилье. После получения заключения владелец сертификата может обратиться в СФР с заявлением о распоряжении средствами.