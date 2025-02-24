Волгоградцам объяснили новые правила покупки жилья на средства маткапитала

Теперь владельцам сертификата необходимо получить заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.
Ранее средства сертификата направляли на покупку квартиры только при наличии сведений о том, что она не находится в аварийном доме. Специалисты Социального фонда России получали необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
С 2025 года для приобретения всех видов жилья за счет средств маткапитала необходимо заключение межведомственной комиссии о том, что оно соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению.
Заключение по недвижимости можно получить в районных администрациях, на базе которых созданы межведомственные комиссии, сообщили в региональном отделении СФР. Новый порядок поможет пресечь использование господдержки на непригодное для проживания жилье. После получения заключения владелец сертификата может обратиться в СФР с заявлением о распоряжении средствами.
Отметим, что в 2024 году 7790 семей из Волгоградской области распорядились материнским капиталом, использовав его на улучшение жилищных условий. На эти цели было направлено свыше 4,9 млрд рублей. Средства волгоградцев пошли на строительство и приобретение домов, покупку квартир, выплату ипотеки.