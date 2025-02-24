Госжилнадзор предупредил волгоградцев о «сюрпризах» в платежках

В госжилнадзоре пояснили, что перерасчеты могут производиться в соответствии с частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ при наличии общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме и в случае отсутствия решения общего собрания собственников многоквартирного дома о начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД.