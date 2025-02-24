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Популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси

Такси Wildberries может появиться в Беларуси до появления в России.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может появиться сервис такси Wildberries, сообщает Sputnik Беларусь.

Как прокомментировали в Wildberries на данном этапе руководством рассматривается возможность запустить сервис такси на территории Беларуси. На данный момент улаживаются процессы необходимые для старта пилотного проекта.

— Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов, — прокомментировали в пресс-службе.

В Wildberries подчеркнули, что собственный сервис такси станет именно пробным проектом, который протестируют на Беларуси. Затем уже вопрос его масштабировании, в том числе и на российском рынке, будут решать «только после оценки перспектив этого направления и по результатам пилота».

Еще в Wildberries, напомнили, что у компании есть собственный автопарк, также они работают с партнерами и привлекают частных перевозчиков. Но будут ли эти же принципы применяться для сервиса такси, пока неясно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина.

И, напомним, учредитель Wildberries Татьяна Ким приезжала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.