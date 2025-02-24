Популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси

В Беларуси может появиться сервис такси Wildberries, сообщает Sputnik Беларусь.
Как прокомментировали в Wildberries на данном этапе руководством рассматривается возможность запустить сервис такси на территории Беларуси. На данный момент улаживаются процессы необходимые для старта пилотного проекта.
— Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов, — прокомментировали в пресс-службе.
В Wildberries подчеркнули, что собственный сервис такси станет именно пробным проектом, который протестируют на Беларуси. Затем уже вопрос его масштабировании, в том числе и на российском рынке, будут решать «только после оценки перспектив этого направления и по результатам пилота».
Еще в Wildberries, напомнили, что у компании есть собственный автопарк, также они работают с партнерами и привлекают частных перевозчиков. Но будут ли эти же принципы применяться для сервиса такси, пока неясно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина.
И, напомним, учредитель Wildberries Татьяна Ким приезжала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.