Из Казахстана в Египет запустят новый рейс

С весенне-летнего сезона планируется открытие маршрутов по направлению Костанай-Шарм-эль-Шейх с частотой один раз в неделю и Алматы-Хургада с частотой два раза в неделю, а также намечено возобновление рейсов из Алматы в Эль-Аламейн с частотой один раз в неделю.