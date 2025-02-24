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Из Казахстана в Египет запустят новый рейс

Он начнет работать с 29 мая.

Источник: Аргументы и факты

Из Казахстана в Египет запустят новый рейс, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

«С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент — Каир», — говорится в информации.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа «Boeing 737−800» и «Boeing MAX 8».

Напомним, ранее сообщалось, что Air Cairo запустит рейсы из Казахстана в три города Египта.

С весенне-летнего сезона планируется открытие маршрутов по направлению Костанай-Шарм-эль-Шейх с частотой один раз в неделю и Алматы-Хургада с частотой два раза в неделю, а также намечено возобновление рейсов из Алматы в Эль-Аламейн с частотой один раз в неделю.