Из Казахстана в Египет запустят новый рейс, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.
«С 29 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент — Каир», — говорится в информации.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа «Boeing 737−800» и «Boeing MAX 8».
Напомним, ранее сообщалось, что Air Cairo запустит рейсы из Казахстана в три города Египта.
С весенне-летнего сезона планируется открытие маршрутов по направлению Костанай-Шарм-эль-Шейх с частотой один раз в неделю и Алматы-Хургада с частотой два раза в неделю, а также намечено возобновление рейсов из Алматы в Эль-Аламейн с частотой один раз в неделю.