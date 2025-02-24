В этом году завершат строительство четырех школ в Перми и Березниках

В этом году краевые власти завершат строительство четырех школ, еще 22 школы планируют построить на территории региона в последующие четыре года. В ближайшее время первых воспитанников примут шесть детсадов в четырех территориях региона.
В Перми идет строительство школ на улицах Ветлужской, Целинной и Уральской, согласован проект школы в микрорайоне Ива. Еще одна новая школа начнет работу в Березниках. Образовательные учреждения примут 3418 учащихся.
На заседании краевого правительства глава краевого Минобра Раиса Кассина отметила, в период с 2026 по 2030 года на территории Пермского края планируют построить 22 школы: 12 — на территории Перми, две — Пермского округа, по одной — в Нытве, Сиве, Юрле, Чусовом, Гайнском, Кудымкарском, Очерском и Юсьвинском округах.
Новые школы возведут за счет внебюджетных и федеральных средств.
В 2025 году 1395 воспитанников примут шесть детсадов — в Березниках, Очере, селах Баш-Култаево и Кондратово, начнется строительство в деревнях Большая Мось Пермского округа и Залесная Добрянского округа.
В последующие четыре года на территории региона построят еще 18 детсадов на 4713 мест.