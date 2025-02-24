Волгоградцев с 1 марта 2025 года ждет повышение пенсий и пособий

Речь прежде всего идет о военных пенсиях и пособиях по беременности и родам.
Индексация пенсий военнослужащих.
Прибавку к пенсии с 1 марта получат находящиеся в отставке по выслуге лет военнослужащие, а также те, кто к ним приравнивается: сотрудники правоохранительных органов, в том числе бывшие полицейские, пожарные, судебные приставы, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Повышение выплат коснется и вдов военнослужащих.
Напомним, что военные пенсии уже были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1%. Теперь, с 1 марта, военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента, исходя из реального размера инфляции (9,5%). Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией.
«На пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также надбавки к пенсии, увеличение и повышение пенсий в 2025 году в бюджете предусмотрено более 1,3 трлн рублей, — сообщила в своем телеграм-канале представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Всего бюджет социального фонда в части выплат по пенсионному обеспечению составит более 11 трлн рублей. Все социальные гарантии и обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме».
В общей сложности повышение должно затронуть около 3 млн человек в России.
Добавим, что, по информации Социального фонда, в целом страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%, с 1 февраля 2025-го — до уровня 9,5%. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 ₽, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,70 рубля.
А с 1 апреля 2025 года на 14,75% повысятся социальные пенсии, в том числе пенсии по инвалидности и по потере кормильца.
Выросли «декретные».
С первого весеннего дня 2025 года увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП, нотариусов, адвокатов.
Согласно вступающему в силу закону, это пособие возрастет до размера регионального прожиточного минимума. Напомним, что ранее сотрудницы в такой ситуации получали пособие в размере всего 920 рублей.
Добавим, что законодательство запрещает увольнять беременных женщин. Однако есть два исключения: окончание срочного трудового договора и ликвидация организации. Теперь в этих случаях будущие мамы получат более весомую финансовую поддержку.
Вместе с тем Социальный фонд России напоминает: максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней вырос в 2005 году в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом и составил при одноплодной беременности 794 355 рублей. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.
Увеличился в 2025 году и материнский (семейный) капитал. Он был проиндексирован на 7,3% с 1 февраля 2025 года. Размер выплат составил на первого ребенка 676 тысяч рублей, на второго — 217 тысяч, или 894 тысяч рублей, если не получена выплата за первого.
Новые правила оформления инвалидности.
Изменения в правилах оформления инвалидности вступят в силу с 1 марта 2025 года. Обновленный порядок определен постановлением Правительства РФ от 06.06.2024 № 771.
Вводится новое понятие — система целевых реабилитационных групп (ЦРГ). Это нововведение позволит более точно определять потребности каждого человека с ограниченными возможностями здоровья и разрабатывать для него индивидуальную программу реабилитации.
При этом ЦРГ устанавливают на срок присвоения группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид».