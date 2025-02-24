Волгоградцев с 1 марта 2025 года ждет повышение пенсий и пособий

«На пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также надбавки к пенсии, увеличение и повышение пенсий в 2025 году в бюджете предусмотрено более 1,3 трлн рублей, — сообщила в своем телеграм-канале представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Всего бюджет социального фонда в части выплат по пенсионному обеспечению составит более 11 трлн рублей. Все социальные гарантии и обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме».