Роспотребнадзор нашел нарушения во всех свердловских магазинах «Светофор»

Некоторая продукция в продаже не содержала санитарно-сопроводительной документации, в магазинах были нарушены условия хранения продукции, уборку проводили ненадлежащим образом. Помимо этого, в «Светофоре» не организовали производственный контроль товаров, сотрудники не проходили медосмотры и обучение должным образом.