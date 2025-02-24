Роспотребнадзор нашел нарушения во всех свердловских магазинах «Светофор»

Магазины допустили нарушения правил маркировки товаров, правил продажи, регламентов Таможенного Союза, маркировка часть продукции не соответствовала техническим регламентам. Часть продукции продавали без маркировки, у некоторых продуктов выявили истекший срок годности и деформированную негерметичную упаковку.
Некоторая продукция в продаже не содержала санитарно-сопроводительной документации, в магазинах были нарушены условия хранения продукции, уборку проводили ненадлежащим образом. Помимо этого, в «Светофоре» не организовали производственный контроль товаров, сотрудники не проходили медосмотры и обучение должным образом.
Роспотребнадзор исследовал 185 проб продуктов питания, в 38 из них выявили неудовлетворительные показатели. С продажи сняли 65 партий пищевой продукции общим весом 2,3 тонн, 60 партий непродовольственных товаров (3,5 тыс. штук).
Виновных в нарушениях привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4, ч.1 ст. 10.8, ч.2 ст. 15.12, 15.12.1, 14.15, 14.43 КоАП РФ (нарушение санитарных норм). Процессуальные действия продолжаются.
Ранее Россельхознадзор в Свердловской области выявил нарушения в 14 магазинах «Светофор». Продукция в них нарушала ветеринарные нормы и регламенты Таможенного союза.