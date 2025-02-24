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Градсовет одобрил строительство аквапарка в Перми

Его могут построить в 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 февраля, на региональном градсовете девелопер из Кирова «Железно», который в прошлом году стал победителем торгов по КРТ в Камской долине и территории вдоль шоссе Космонавтов, продемонстрировал концепцию развития этих участков.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», кроме жилых домов, в Камской долине на стороне улицы Маршала Жукова построят долгожданный аквапарк, а на шоссе Космонавтов появится новый картодром, последний передадут в собственность властям.

Издание Business-class со ссылкой на директора «Железно» Артема Елесина сообщает, что на создание концепции и строительство аквапарка уйдет примерно четыре года. Работы в этом направлении планируют начать в 2026 году.

Что касается жилых домов, то это будут среднеэтажная квартальная застройка, акцентные высотные доминанты и урбан-виллы. «Железно» рассчитывает возвести 330 тысяч квадратных метров жилья — на 15,2 тысяч человек (6,3 тыс. квартир).

строительство