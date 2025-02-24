МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит проверку условий труда в крупной торговой сети, работающей на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства.
В МАРТ сообщили, что в ведомство поступила коллективная жалоба от работников торговой сети «Светофор». Работники крупной торговой сети пожаловались в ведомство на существующие условия труда.
— На сегодняшний день в МАРТ рассматривается коллективное обращение работников сети по вопросам условий труда, — прокомментировали в пресс-службе.
Известно, что на начало 2025 года Торговом реестре Беларуси числилось 127 функционирующих торговых объектов сети «Светофор».
Кроме того, МАРТ заявил о серьезных нарушениях в 22 магазинах крупной торговой сети в Беларуси. В ведомстве сказали, что были установлены нарушения в торговле, вынесен запрет на продажу и нашли проблемы со сроками годности.
Тем временем популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси.