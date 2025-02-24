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«Нарушения в торговле, запрет на продажу и проблемы со сроками годности». МАРТ сказал о серьезных нарушениях в одной из торговых сетей в Беларуси

МАРТ заявил о нарушениях в 22 магазинах крупной торговой сети в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о нарушениях, которые были выявлены в объектах одной из крупных торговых сетей в Беларуси.

Так, на неделе с 17 по 23 февраля контролерами МАРТ проводился мониторинг крупной торговой сети «Светофор». Были проверены магазины в областных городах, Минске, Столбцах и Дзержинске — всего 22 торговых объекта из 127 магазинов, работающих по всей Беларуси на начало года. И нарушения были найдены в каждом из проверенных магазинов сети.

— Контрольные мероприятия проведены в отношении 22 торговых объектов, нарушения установлены в каждом, — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что контролерами были выявлены нарушения правил торговли, в трех объектах торговали просроченной продукцией. После проверки руководству объектов выдали рекомендации об устранении нарушений, а также предписания о запрете реализации продукции.

Тем временем популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси.