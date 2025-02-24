«Нарушения в торговле, запрет на продажу и проблемы со сроками годности». МАРТ сказал о серьезных нарушениях в одной из торговых сетей в Беларуси

Так, на неделе с 17 по 23 февраля контролерами МАРТ проводился мониторинг крупной торговой сети «Светофор». Были проверены магазины в областных городах, Минске, Столбцах и Дзержинске — всего 22 торговых объекта из 127 магазинов, работающих по всей Беларуси на начало года. И нарушения были найдены в каждом из проверенных магазинов сети.