«Нарушения в торговле, запрет на продажу и проблемы со сроками годности». МАРТ сказал о серьезных нарушениях в одной из торговых сетей в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о нарушениях, которые были выявлены в объектах одной из крупных торговых сетей в Беларуси.
Так, на неделе с 17 по 23 февраля контролерами МАРТ проводился мониторинг крупной торговой сети «Светофор». Были проверены магазины в областных городах, Минске, Столбцах и Дзержинске — всего 22 торговых объекта из 127 магазинов, работающих по всей Беларуси на начало года. И нарушения были найдены в каждом из проверенных магазинов сети.
— Контрольные мероприятия проведены в отношении 22 торговых объектов, нарушения установлены в каждом, — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что контролерами были выявлены нарушения правил торговли, в трех объектах торговали просроченной продукцией. После проверки руководству объектов выдали рекомендации об устранении нарушений, а также предписания о запрете реализации продукции.
Тем временем популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси.