Средняя цена квадратного метра в Челябинске снизилась на 10 тысяч рублей

В Челябинске утвердили новый норматив стоимости квадратного метра жилья — теперь он составляет 85 958 рублей. Это на 10 тысяч рублей меньше, чем было ранее. Решение принято для расчета социальных выплат, в том числе для молодых семей, которые участвуют в программе господдержки на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».