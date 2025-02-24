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Средняя цена квадратного метра в Челябинске снизилась на 10 тысяч рублей

Новый норматив по стоимости жилья в Челябинске вступил в силу в первом квартале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске утвердили новый норматив стоимости квадратного метра жилья — теперь он составляет 85 958 рублей. Это на 10 тысяч рублей меньше, чем было ранее. Решение принято для расчета социальных выплат, в том числе для молодых семей, которые участвуют в программе господдержки на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

— Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на I квартал 2025 года в размере 85 958,00 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей, — указано в постановлении администрации города.

Ожидается, что обновленная стоимость может оживить рынок недвижимости в регионе. Для молодых семей это шанс ускорить процесс покупки жилья. Новый норматив будет действовать до конца первого квартала 2025 года.

недвижимость