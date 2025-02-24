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Порт Усть-Луга в Ленобласти попал в санкционный список ЕС

ЕС запретил своему бизнесу операции с шестью аэропортами и пятью портами РФ.

Источник: Reuters

Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций запретил европейским компаниям проводить операции с шестью российскими аэропортами и пятью портами, в том числе портом Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Вводится «полный запрет на трансакции в отношении двух московских (Внуково и Жуковский) и четырех региональных аэропортов (Пермь, Нижнекамск, Екатеринбург, Псков), порта Астрахани на Волге, махачкалинского порта на Каспийском море, портов Усть-Луга и Приморск на Балтике, а также порта Новороссийск на Черном море».

Это связано с тем, что данные объекты якобы используются для транспортировки военной техники и обхода ограничений.

Также Евросоюз ввел санкции в отношении экс-вице-губернатора Петербурга.

ЕС
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