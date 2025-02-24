Порт Усть-Луга в Ленобласти попал в санкционный список ЕС

Вводится «полный запрет на трансакции в отношении двух московских (Внуково и Жуковский) и четырех региональных аэропортов (Пермь, Нижнекамск, Екатеринбург, Псков), порта Астрахани на Волге, махачкалинского порта на Каспийском море, портов Усть-Луга и Приморск на Балтике, а также порта Новороссийск на Черном море».