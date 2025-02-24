Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный белорусский холдинг включен в санкционный список ЕС

ЕС включили в очередной санкционный список крупный холдинг Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский государственный холдинг «Интеграл» включен в очередной санкционный список Евросоюза, сообщает Sputnik Беларусь.

В документе, опубликованном европейской стороной указано, что белорусский госхолдинг подпадает под рестрикции из-за того, что «Интеграл» поставляет полупроводники, микросхемы и другие высокотехнологичные товары. Авторов документа заявляют, что свою продукцию «Интеграл», например, продавал «Роскосмосу» и Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения. Еще сказано, что российская сторона осуществляла инвестиции в «Интеграл» на сумму 350 миллионов долларов в эквиваленте.

Кроме того, под новый пакет санкций ЕС попал уроженец Беларуси Сергей Ушко, являющийся соучредителем российской компании «Технология развития открытых систем» (ТРОС).

Тем временем, МАРТ заявил о серьезных нарушениях в 22 магазинах крупной торговой сети в Беларуси.

Также МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда.