Крупный белорусский холдинг включен в санкционный список ЕС

В документе, опубликованном европейской стороной указано, что белорусский госхолдинг подпадает под рестрикции из-за того, что «Интеграл» поставляет полупроводники, микросхемы и другие высокотехнологичные товары. Авторов документа заявляют, что свою продукцию «Интеграл», например, продавал «Роскосмосу» и Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения. Еще сказано, что российская сторона осуществляла инвестиции в «Интеграл» на сумму 350 миллионов долларов в эквиваленте.