ГТК: условия ввоза алкоголя и табака изменены в Беларуси

Сейчас документом регламентируется использование акцизных марок для маркировки алкогольных напитков и табачной продукции, которые ввозят в Беларусь. Например, исключено требование насчет предоставления одновременно с заявлением о приобретении акцизных марок подтверждения обеспечения исполнения обязанностей лиц, которые осуществляют деятельность в области производства и (или) импорта алкоголя, а также подтверждения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.