ГТК: условия ввоза алкоголя и табака изменены в Беларуси

В Беларуси меняются условия ввоза на территорию страны алкогольной и табачной продукции. Подробнее в Государственном таможенном комитете рассказали БелТА.
В частности, новшествах при ввозе в Беларусь алкоголя и табака регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 86 от 13 февраля 2025-го). Документ изменил положения, которые были утверждены более ранними постановлениями правительства.
Сейчас документом регламентируется использование акцизных марок для маркировки алкогольных напитков и табачной продукции, которые ввозят в Беларусь. Например, исключено требование насчет предоставления одновременно с заявлением о приобретении акцизных марок подтверждения обеспечения исполнения обязанностей лиц, которые осуществляют деятельность в области производства и (или) импорта алкоголя, а также подтверждения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.
Так, обеспечения импортер будет предоставлять до подачи заявления о приобретении акциз, в котором и будут указываться сведения об их предоставлении. Также таможенными органами будет самостоятельно контролироваться наличие обеспечения.
Изменения начнут действовать с 16 апреля 2025 года.
Еще стало известно, что крупный белорусский холдинг включен в санкционный список ЕС.
Тем временем, МАРТ заявил о серьезных нарушениях в 22 магазинах крупной торговой сети в Беларуси. Также МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда.