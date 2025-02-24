Дожили: Почему в Молдове не хватает сахара — будут завозить импортный

По его словам, Молдова — одна из немногих европейских стран, которые не предоставляют субсидии сахарной отрасли, в то время как 11 стран ЕС оказывают финансовую поддержку этому сектору. Например, Румыния выделяет 900 евро на гектар, что помогает сохранить конкурентоспособность производителей.