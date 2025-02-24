Дожили: Почему в Молдове не хватает сахара — будут завозить импортный

Экономист Вячеслав Ионицэ говорит, что урожай 2024 года может стать самым низким в истории страны.
По его словам, Молдова — одна из немногих европейских стран, которые не предоставляют субсидии сахарной отрасли, в то время как 11 стран ЕС оказывают финансовую поддержку этому сектору. Например, Румыния выделяет 900 евро на гектар, что помогает сохранить конкурентоспособность производителей.
По мнению эксперта, если бы Молдова ввела аналогичные субсидии, производство сахара могло бы значительно вырасти, а страна снова стала бы экспортёром, поддерживая таким образом сельскую экономику и создавая новые рабочие места.