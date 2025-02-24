Кредиты могут подорожать в Беларуси. В чем причина?

Так, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), установлено значение в 18,18% годовых. До этого оно менялось полгода назад, в августе 2024 года, и с тех пор составляло 17,71%.
По новым кредитам в нацвалюте, предоставленным юрлицам (за исключением льготных), — 12,87% годовых (ранее — 12,50%).
РВСР — один из ограничителей «потолка» процентных ставок. Он дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению регулятора, считается признаком высоко рискового поведения. К банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.
Нацбанк рассчитывает РВСР не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок кредитов и депозитов в национальной валюте, установленных семью системно значимыми банками.