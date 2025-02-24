Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кредиты могут подорожать в Беларуси. В чем причина?

Национальный банк Беларуси установил новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на март 2025 года, тем самым повысив «потолок» ставок по кредитам.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Так, по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), установлено значение в 18,18% годовых. До этого оно менялось полгода назад, в августе 2024 года, и с тех пор составляло 17,71%.

По новым кредитам в нацвалюте, предоставленным юрлицам (за исключением льготных), — 12,87% годовых (ранее — 12,50%).

РВСР — один из ограничителей «потолка» процентных ставок. Он дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению регулятора, считается признаком высоко рискового поведения. К банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.

Нацбанк рассчитывает РВСР не реже одного раза в три месяца на основе средних процентных ставок кредитов и депозитов в национальной валюте, установленных семью системно значимыми банками.