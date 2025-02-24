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В Беларуси запретили продавать эти сухофрукты из Китая и Узбекистана. Рассказываем подробности

В реестр опасной продукции, которая запрещена к реализации в Беларуси, попал чернослив сушеный сорта «Испанка». Его производит ООО Bulung ur gold fruits в Узбекистане.

Сообщается, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов. При производстве применялись консервант сорбат калия (Е202) в комбинации с бензойной кислотой (Е210), что является недопустимым при производстве сухофруктов. Соответствующая продукция будет изъята из обращения в Беларуси.

Под запрет к продаже в нашей стране попали и сушеные киви, изготовленные Jinan Happy Forest Food Co., Ltd (Китай).

Специалисты установили, что в состав продукции входят пищевые добавки: консервант диоксид серы и сульфиты (сернистая кислота) в количестве (289,6 ± 66,6) мг/кг, в то время как максимально допустимый уровень — 100 мг/кг. Таким образом, значение превышено в 2,9 раза.