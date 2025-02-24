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Под новые санкции ЕС попали 10 петербургских компаний

Среди них, в частности, есть предприятия «Алмаз-Антей».

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюза были введены ограничения на 10 компаний из Санкт-Петербурга, — следует из данных с сайта ЕС.

В частности, ограничениям на работу подверглись оборонный холдинг «Ленивец» и его центральное научно-производственное объединение, которое специализируется на разработке радиолокационного и навигационного оборудования для российской армии.

По данным реестра ЕС, санкциям также подверглись Физико-технический институт им. Иоффе, «Совкомфлот», «Инвестфлот», «Южный флот», конструкторское бюро «Око» и ряд предприятий, относящихся к холдингу «Алмаз-Антей».

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