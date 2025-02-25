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В Росавиации опровергли слухи о скором открытии аэропорта Платов

Слухи о скором открытии некоторых аэропортов Юга России, включая ростовский воздушный порт Платов, не соответствуют действительности. Представитель Росавиации Артем Кореняко назвал эти слухи абсолютным фейком.

Источник: пресс-служба аэропорта "Платов"

Он также добавил, что в случае, если такие планы появятся, Росавиация заранее сделает официальное заявление. Ранее ряд СМИ публиковал сообщения о том, что аэропорт Платов готовится к скорому открытию, обосновывая это тем, что организация ищет сотрудников.

Аэропорты Ростова, Воронежа, Элисты, Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска и Липецка закрыли для полетов в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. С тех пор открыли только одну и этих воздушных гаваней — Элиста стала принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.