В Росавиации опровергли слухи о скором открытии аэропорта Платов

Аэропорты Ростова, Воронежа, Элисты, Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска и Липецка закрыли для полетов в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. С тех пор открыли только одну и этих воздушных гаваней — Элиста стала принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.