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Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 25 февраля

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 25 февраля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 25 февраля 2025 года, вторник. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля немного подросли в продолжение рабочей недели.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на вторник, 25 февраля, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2078 белорусского рубля, 1 евро — 3,3591 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5717 белорусского рубля.

В соотношении с валютными значениями, действовавшими в понедельник, 24 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше. Заметнее изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара поднялся на 0,0007 белрубля, евро стал выше на 0,0012 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0048 белрубля.

Тем временем, МАРТ заявил о серьезных нарушениях в 22 магазинах крупной торговой сети в Беларуси. Также МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда.