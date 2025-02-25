Сотни миллионов, суды и двойные квитанции: приморцы заплатят за ЖКХ по-новому

В самом описании тендера на рассылку квитанций (который, как мы предполагаем, с большой вероятностью может выиграть ПАО «ДЭК») есть пункт о том, что оператор по доставке квитанции может применять свою дополнительную комиссию. То есть формально услуги по доставке «мусорных» квитанций как бы дешевеют, но экономия тут призрачная, потому что при оплате услуг могут появиться «скрытые комиссии». То есть, станет ли дешевле — это вопрос, но смена компании-оператора может привести к тому, что через некоторое время квитанция будет обходиться краевому бюджету не дешевле, а дороже. Соответственно, вскоре стоимость квитанций может быть включена в стоимость вывоза мусора. Это может произойти не сегодня и не сразу, а тихо и незаметно, а платит за подорожание услуг ЖКХ, как правило, конечный потребитель — то есть гражданин.