Сотни миллионов, суды и двойные квитанции: приморцы заплатят за ЖКХ по-новому

Как выясняется, призрак единой платежки за все коммунальные платежи никуда не делся, а продолжает бродить по Приморскому краю.
Еще в 2022 году в рамках программы «Обеспечение населения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ» во Владивостоке объединили платежи за вывоз услуги ДЭКа (электричество) и ДГК (тепло и горячая вода). История получилась неоднозначная.
И вот, как стало известно корреспонденту издания, теперь на повестке дня вопрос о внесении оплаты за вывоз мусора в единый платёжный документ. И высока вероятность того, что рассылкой может заняться все та же «Дальневосточная энергетическая компания».
Если с брендами «ДЭК» и «ДГК» хотя бы можно все объяснить, что оба входят в состав единого энергокомплекса, называемого «РусГидро», то с «Приморским экологическим оператором» (ПЭО), ответственным за вывоз мусора, история интересная.
Очевидно, кто-то где-то в «верхах», курирующих отрасль ЖКХ Приморья, вдруг задумался о еще одной «оптимизации». Конечно же, «с целью экономии». Вследствие чего родилась закупочная процедура от ПЭО аж на 183 млн рублей за рассылку «мусорных» платежек. Официально с новой закупкой можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru, лот № 32514453376. Сам труд по рассылке квитанций поименован как «деятельность по обработке данных».
По задумке, если ПАО «ДЭК» выиграет данный тендер, то сможет рассылать абонентам квитанции за вывоз ТБО от имени «ПЭО». Формально это позволит сэкономить на бумаге и на почтовых услугах. То, что энергетика — это, скажем так, не почта, остается за бортом. Мол, если рассылает «свои» квитанции, то может разослать и «чужие». Не бесплатно, но, мол, дешевле, чем сейчас.
Честно говоря, эксперимент по созданию единого платёжного документа, в котором будут сразу все платежи — энергетика, тепло, капремонт и вывоз мусора, в Приморье уже был. И с треском провалился. Например, в 2022 году в Дальнегорске решили рассылать потребителю сразу все коммунальные платежи в одной квитанции, включив туда и ДЭК, и ПЭО, и Фонд капремонта, и «Примтеплоэнерго» (последние две структуры являются подведомственными для Министерства ЖКХ Приморского края). Однако к концу 2024 года и «Примтепло», и Фонд капремонта от идеи этого «капустника» — совместной рассылки «объединённой платёжки» отказались. Официально — потому что решили «справляться своими силами». Вдруг. Зачем, если это так экономно и выгодно? Неофициально — из-за того, что упала собираемость платежей по «объединённой» платёжке. Абоненты, видя в одном платёжном документе фантастические цифры своих затрат на оплату ЖКХ, откладывали платежи на потом. Однако похоже, что, несмотря на провал дальнегорского эксперимента, этот опыт решили распространить на весь Приморский край.
А теперь о том, как платёжка коснётся простого получателя коммунальных услуг и почему это может привести к коллапсу?
Причина первая. «Скрытая комиссия».
В самом описании тендера на рассылку квитанций (который, как мы предполагаем, с большой вероятностью может выиграть ПАО «ДЭК») есть пункт о том, что оператор по доставке квитанции может применять свою дополнительную комиссию. То есть формально услуги по доставке «мусорных» квитанций как бы дешевеют, но экономия тут призрачная, потому что при оплате услуг могут появиться «скрытые комиссии». То есть, станет ли дешевле — это вопрос, но смена компании-оператора может привести к тому, что через некоторое время квитанция будет обходиться краевому бюджету не дешевле, а дороже. Соответственно, вскоре стоимость квитанций может быть включена в стоимость вывоза мусора. Это может произойти не сегодня и не сразу, а тихо и незаметно, а платит за подорожание услуг ЖКХ, как правило, конечный потребитель — то есть гражданин.
Причина вторая. «Двойные квитанции».
Помните, как некоторое время назад во Владивостоке «битва» управляющих компаний за жилые дома приводила к тому, что параллельно две компании рассылали квитанции за свою работу. Житель дома просто не знал, кому платить. Здесь может сложиться похожая ситуация. Дело в том, что сегодня в Приморье уже есть оператор, который доставляет квитанции за вывоз мусора. Так получилось, что КГУП «ПЭО» последние месяцы с ним не рассчитывается за оказанные услуги, в связи с чем компания-оператор уже обратилась в арбитражный суд за взысканием задолженности в размере 200 млн рублей. А параллельно разыгрывается тендер на те же услуги, но на сумму ещё 183 млн рублей.
При этом с нынешним оператором контракт КГУП «ПЭО» не расторгнут. Что это, как не путь к «двойным квитанциям»? Чьи это будут проблемы? Правильно — рядового потребителя, который оплачивает услугу по вывозу мусора.
Опять начнутся тонны жалоб в прокуратуру, и надзорное ведомство будет разбираться — зачем проводить тендер на выбор «нового» оператора, если не рассчитались со «старым»? Люди опять же могут оказаться в тупике — кому платить?
Вот, казалось бы, мелочь, бумажка. Но за 183 млн рублей доставки таких «бумажек», поверьте, на тендере будет «битва». А затронуть она может десятки тысяч человек, которые и знать не знают, что в борьбе за рассылку квитанций по оплате вывоза мусора бурлят страсти под стать шекспировским.
В это самое время, когда решается вопрос — должны ли энергетики из ПАО «ДЭК» заниматься доставкой квитанций (что, как ни крути, тоже может являться в некоторой степени «источником дохода» — достаточно вспомнить иск на 200 миллионов рублей, который вчера слушался в арбитражном суде), то неплохо бы вспомнить и другой судебный «финал» — во Фрунзенском районном суде Владивостока, где за растрату судят бывших топ-менеджеров РАО «ЭС Востока». 10−12 лет назад РАО было «головной» организацией для ПАО «ДЭК», и, по версии следствия, тогдашние руководители РАО требовали «мзду» от руководителей «ДЭКа». Как сегодня озвучивается в судебных заседаниях, со счетов ПАО «ДЭК» под любыми предлогами, включая благотворительность, выводились денежные средства энергетиков, чтобы потом вывозить их в Москву в виде «подношений», которые назывались «домашними заданиями». Целый ряд бывших руководителей ПАО «ДЭК» уже получили судимости за всю эту нелегальную «арифметику». Поэтому при таком «бэкграунде» возникает закономерный вопрос — нужно ли энергетикам участвовать в «сказке», где денежные «реки» бьются в «мусорные» берега?