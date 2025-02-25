Над Свободным портом Владивосток сгустились тучи

В отчёте СП отмечается, что меры поддержки, предусмотренные в рамках режима СПВ, не в полной мере ориентированы на цели федерального закона «О Свободном порте Владивосток», в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и международную торговлю. Как показал анализ, в объёме инвестиций, привлечённых резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% — в сфере логистики и транспорта.