Над Свободным портом Владивосток сгустились тучи

Преференциальные режимы на Дальнем Востоке, предусматривающие налоговые и административные послабления, не справляются со своей задачей и имеют серьезные системные проблемы, считают аудиторы из Счётной палаты (СП). Особенно много претензий к Свободному порту Владивосток (СПВ), который так и не стал аналогом «порто-франко», эффективно работавшему в царской России, сообщает ИА PrimaMedia.
Счётная палата сделала далеко идущие выводы по итогам аудита АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ), федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» и результатов применения преференциального режима на Курилах в 2021—2023 годах. По мнению аудиторов, льготы для бизнеса не дали того результата, для которого создавались.
В ДФО действует наибольшее количество преференциальных режимов по сравнению с другими федеральными округами. Это 16 территорий опережающего развития (ТОР), территории Свободного порта Владивосток, преференциальный режим на Курильских островах, особая экономическая зона (ОЭЗ) в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП). При этом указанные префрежимы не образуют единую систему мер поддержки развития регионов.
"Управлением дальневосточных префрежимов занимаются различные федеральные и региональные органы, а законодательные акты, регулирующие их работу, предусматривают разные подходы к оценке, мониторингу и контролю их деятельности.
При этом льготы и меры поддержки в большинстве префрежимов в целом однотипны и в основном сводятся к поддержанию инвестиционной активности в широком спектре отраслей без четкой направленности", — сказала аудитор СП Наталья Трунова.
По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1 816 проектов, 500 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено 492,59 млрд рублей, создано 47,8 тысячи рабочих мест.
Резидентам СПВ доступны налоговые льготы и административные преференции, среди которых — сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, на землю в первые 3 года, применение процедуры свободной таможенной зоны и другие.
С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта.
В отчёте СП отмечается, что меры поддержки, предусмотренные в рамках режима СПВ, не в полной мере ориентированы на цели федерального закона «О Свободном порте Владивосток», в том числе на интеграцию в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и международную торговлю. Как показал анализ, в объёме инвестиций, привлечённых резидентами СПВ, 35% занимают проекты в области строительства и девелопмента, а 39% — в сфере логистики и транспорта.
Что касается ТОР, то при их создании не фиксируются экономические и бюджетные эффекты для субъектов РФ и (или) муниципальных образований, которые надо достигнуть. В соглашениях с резидентами условия по созданию новых рабочих мест не предусматривают обязательства по созданию высокопроизводительных рабочих мест, выплате средней месячной заработной платы, превышающей на 20−30% среднюю зарплату по региону.
Мало того, расположенные в крупных городах ТОР показывают недостаточные показатели улучшения инвестиционной активности. Так, доля ТОР «Приморье» (в основном — Владивосток) в общем объёме инвестиций по муниципальным образованиям, на территории которых он расположен, составляет всего 4,3%, а ТОР «Чукотка» (Анадырь) — 67,4%. При этом резиденты этих ТОР получают одинаковые льготы и преференции.
Большинство налоговых льгот, предоставляемых в режимах ТОР и СПВ, действуют в течение 10 лет. Соответственно, в ближайшие годы у ряда резидентов льготный период скоро закончится, и они могут прекратить свою работу. По мнению Счётной палаты, целесообразно установить мониторинг за их деятельностью в целях анализа устойчивости достигнутых эффектов.
Аудиторы также считают, что деятельность АО «КРДВ» и его дочерних обществ в части управления преференциальными режимами недостаточно результативна. Так, корпорация не в полном объёме использовала субсидии, предоставленные в 2021—2023 годах на развитие инфраструктуры ТОР, что обусловлено несоблюдением резидентами и ресурсоснабжающими организациями сроков выполнения мероприятий по договорам технологического присоединения, неготовностью внутриплощадочных сетей.
Сроки выполнения отдельных мероприятий неоднократно переносились, а на счетах КРДВ и её дочерних структур на 1 января 2024 года остались неиспользованные средства на общую сумму 14,3 млрд рублей.
По итогам анализа СП направила правительству ряд рекомендаций. В том числе предложено прекратить действие режима РИП в ДФО, сохранив льготы для его участников в пределах срока их действия.
Также рекомендовано подготовить изменения в законодательство, направленные на совершенствование режимов ТОР и СПВ, и установить мониторинг за деятельностью резидентов, у которых завершается период действия предоставляемых льгот в целях анализа устойчивости эффектов указанных режимов.