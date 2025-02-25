Расследовать перевод участка леса в зону жилой застройки требуют владивостокцы

Возможно, если бы рощу решили уничтожить под строительство социального объекта, особенно образовательного — школ и детских садов стремительно уплотняемому микрорайону критически не хватает, — новость о вырубке Змеинка приняла бы гораздо более благосклонно. Но микрорайону угрожают очередные «человейники», которые ему совсем не нужны, в отличие от учреждений образования и здравоохранения, парков и зон отдыха. Соответствующее обращение к Владимиру Путину жители микрорайона уже записывали.