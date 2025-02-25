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Расследовать перевод участка леса в зону жилой застройки требуют владивостокцы

Жители микрорайона Змеинка распространяют в социальных сетях обращение к чиновникам с требованием отменить перевод земельного участка, на котором находится местная дубовая роща, в статус зоны жилой застройки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Дубовая роща фактически является единственным природным парком для жителей микрорайона, который не отличается хорошей транспортной доступностью. Из-за стремительной застройки высотными жилыми комплексами площадь зелёной зоны Змеинки становится всё меньше, и местные жители надеялись, что им удастся сохранить хотя бы дубовую рощу. Однако застройщику передали и эту территорию, причём при изменении категории участка, как пишут жители, имела место обманная коррупционная схема.

Жители Змеинки заявляют о готовности «встать живым щитом» на защиту леса, если городская администрация, краевое правительство и компетентные ведомства продолжат игнорировать проблему. Люди предупреждают, что будут массово обращаться в ФСБ и Генпрокуратуру с требованием расследовать аферу с переводом рощи в зону жилой застройки и даже поедут в Москву на встречу с премьером Михаилом Мишустиным, если лес оставят застройщику.

Возможно, если бы рощу решили уничтожить под строительство социального объекта, особенно образовательного — школ и детских садов стремительно уплотняемому микрорайону критически не хватает, — новость о вырубке Змеинка приняла бы гораздо более благосклонно. Но микрорайону угрожают очередные «человейники», которые ему совсем не нужны, в отличие от учреждений образования и здравоохранения, парков и зон отдыха. Соответствующее обращение к Владимиру Путину жители микрорайона уже записывали.

строительство