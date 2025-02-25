Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России

В частности, на Украине до 2014 года располагались четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24 процента) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.