Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России

«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — говорится в докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины».
В частности, на Украине до 2014 года располагались четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24 процента) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.
Кроме того, в Запорожской области находятся предприятия по производству губчатого титана — до 2022 года они были крупнейшими на Украине. Наконец, на бывших украинских территориях, вошедших в состав России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.
Как отмечается в докладе, Украина все еще обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов, о которых идет речь в предполагаемой сделке между Киевом и Вашингтоном.
Сделка по ресурсам.
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.
На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что Москва была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».