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Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

Cудебные приставы начали принудительное взыскание с Google LLC суммы более 21,5 миллиарда рублей/

Источник: Аргументы и факты

На сегодняшний день между Роскомнадзором и американской корпорацией Google отсутствует диалог. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что никаких изменений в отношениях с социальной сетью X* также не наблюдается.

Он отметил, что у Роскомнадзора есть претензии к Google, связанные с системными нарушениями. Ситуация с X аналогична, добавил Субботин, подчеркнув, что эта платформа не является необходимой для России.

Кроме того, судебные приставы начали принудительное взыскание с Google LLC суммы более 21,5 миллиарда рублей в виде непогашенных штрафов и других взысканий, установленных судами в пользу физических и юридических лиц.

Ранее Арбитражный суд Москвы разрешил российской дочерней компании корпорации Google сначала выплатить долги ее работникам в размере более 800 тысяч рублей, а потом переходить к задолженности перед российскими телеканалами, которая достигла почти 3 дуодециллионов рублей.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.