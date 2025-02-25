Роскомнадзор заявил, что не ведет диалог с Google

На сегодняшний день между Роскомнадзором и американской корпорацией Google отсутствует диалог. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что никаких изменений в отношениях с социальной сетью X* также не наблюдается.
Он отметил, что у Роскомнадзора есть претензии к Google, связанные с системными нарушениями. Ситуация с X аналогична, добавил Субботин, подчеркнув, что эта платформа не является необходимой для России.
Кроме того, судебные приставы начали принудительное взыскание с Google LLC суммы более 21,5 миллиарда рублей в виде непогашенных штрафов и других взысканий, установленных судами в пользу физических и юридических лиц.
Ранее Арбитражный суд Москвы разрешил российской дочерней компании корпорации Google сначала выплатить долги ее работникам в размере более 800 тысяч рублей, а потом переходить к задолженности перед российскими телеканалами, которая достигла почти 3 дуодециллионов рублей.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.