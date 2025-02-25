14 нелегальных кредиторов выявили в Хабаровском крае в 2024 году

За 2024 год эксперты Банка России обнаружили на финансовом рынке Хабаровского края 14 нелегальных кредиторов. Эти организации выдавали займы без соответствующих разрешений, а также работали под видом ломбардов, не имея на это права. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Нелегальные кредиторы работают вне правового поля, зачастую меняют условия договора без оснований и предупреждений, а также применяют агрессивные методы взыскания задолженности. В результате клиенты, быстро и легко получившие займы, могут столкнуться с непомерными процентами и даже потерять имущество. Поэтому очень важно при выборе финансовой организации и до заключения договора убедиться, что компания предоставляет услуги легально», — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
В целом по стране в 2024 году Банк России выявил более пяти тысяч финансовых пирамид, почти две тысячи нелегальных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тысячи черных кредиторов. Было заблокировано более 17 тысяч интернет-ресурсов, используемых нелегалами, заведено свыше 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.
Проверить легальность работы финансовой организации можно с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России. Также важно убедиться, что выбранная компания не числится в списке организаций с признаками нелегальной деятельности.