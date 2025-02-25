14 нелегальных кредиторов выявили в Хабаровском крае в 2024 году

«Нелегальные кредиторы работают вне правового поля, зачастую меняют условия договора без оснований и предупреждений, а также применяют агрессивные методы взыскания задолженности. В результате клиенты, быстро и легко получившие займы, могут столкнуться с непомерными процентами и даже потерять имущество. Поэтому очень важно при выборе финансовой организации и до заключения договора убедиться, что компания предоставляет услуги легально», — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.