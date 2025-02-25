ТОРы и СПВ под угрозой: Счетная палата «разнесла» льготные режимы

На Дальнем Востоке так и не наблюдается единой системы мер поддержки бизнеса в свободном порту Владивосток и в рамках режима регионального инвестпроекта. Аудиторы недовольны и даже хотят отменить последние преференции.
Крайне неэффективна ТОР «Приморье» в сравнении с другими секторами. Согласно данным, которые приводит «Коммерсант», ее вклад в общий объем инвестиций по муниципалитетам составляет всего 4,3%. А вот ТОР на Чукотке внесли аж 67,4%.
Также в Счетной палате видят риски прекращения резидентами деятельности в префрежимах. В связи с этим предлагается мониторить подобные случаи, включая и перерегистрацию в другое юрлицо для получения статуса резидента.
Результаты также зачастую отклоняются от поставленных целей. Например, вопреки задаче развивать высокотехнологичные проекты, у 65 из 71 участника основной вид деятельности относится к горнорудной промышленности и металлургии.
Из-за того, что режим позволяет прямое обращение в ФНС за льготами, есть риски незапланированных выпадающих доходов регионов. По итогам проверки в СП предлагают свернуть этот механизм.