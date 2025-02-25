Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТОРы и СПВ под угрозой: Счетная палата «разнесла» льготные режимы

Меры экономической поддержки на Дальнем Востоке сочли недостаточно эффективными, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На Дальнем Востоке так и не наблюдается единой системы мер поддержки бизнеса в свободном порту Владивосток и в рамках режима регионального инвестпроекта. Аудиторы недовольны и даже хотят отменить последние преференции.

Крайне неэффективна ТОР «Приморье» в сравнении с другими секторами. Согласно данным, которые приводит «Коммерсант», ее вклад в общий объем инвестиций по муниципалитетам составляет всего 4,3%. А вот ТОР на Чукотке внесли аж 67,4%.

Также в Счетной палате видят риски прекращения резидентами деятельности в префрежимах. В связи с этим предлагается мониторить подобные случаи, включая и перерегистрацию в другое юрлицо для получения статуса резидента.

Результаты также зачастую отклоняются от поставленных целей. Например, вопреки задаче развивать высокотехнологичные проекты, у 65 из 71 участника основной вид деятельности относится к горнорудной промышленности и металлургии.

Из-за того, что режим позволяет прямое обращение в ФНС за льготами, есть риски незапланированных выпадающих доходов регионов. По итогам проверки в СП предлагают свернуть этот механизм.

налоги