ТОРы и СПВ под угрозой: Счетная палата «разнесла» льготные режимы

Крайне неэффективна ТОР «Приморье» в сравнении с другими секторами. Согласно данным, которые приводит «Коммерсант», ее вклад в общий объем инвестиций по муниципалитетам составляет всего 4,3%. А вот ТОР на Чукотке внесли аж 67,4%.