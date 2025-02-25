В Норильске кинотеатр отказался «крутить кино» единственному зрителю

В Норильске кинотеатр отказался продавать билет на сеанс местному жителю, обосновав это тем, что есть лимит на минимум зрителей в зале. Соответствующее объявление висело на официальном сайте культурно-развлекательного учреждения, а также табличка стояла на стойке у кассы.