В Норильске кинотеатр отказался «крутить кино» единственному зрителю

В Норильске кинотеатр отказался продавать билет на сеанс местному жителю, обосновав это тем, что есть лимит на минимум зрителей в зале. Соответствующее объявление висело на официальном сайте культурно-развлекательного учреждения, а также табличка стояла на стойке у кассы.
В объявлении сказано, что сеансы проходят, если количество зрителей превышает пять человек. А последние сеансы — от 10 проданных билетов.
Однако сотрудники Роспотребнадзора, куда обратился справедливо обиженный зритель, предупредили руководство кинотеатра о недопустимости таких условий. Организация должна исключить пункт об ограничении на продажу билетов и показов кинофильма в зависимости от проданных билетов.