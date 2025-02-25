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В Норильске кинотеатр отказался «крутить кино» единственному зрителю

Житель Норильска пожаловался в Роспотребнадзор на кинотеатр.

Источник: Роспотребнадзор

В Норильске кинотеатр отказался продавать билет на сеанс местному жителю, обосновав это тем, что есть лимит на минимум зрителей в зале. Соответствующее объявление висело на официальном сайте культурно-развлекательного учреждения, а также табличка стояла на стойке у кассы.

В объявлении сказано, что сеансы проходят, если количество зрителей превышает пять человек. А последние сеансы — от 10 проданных билетов.

Однако сотрудники Роспотребнадзора, куда обратился справедливо обиженный зритель, предупредили руководство кинотеатра о недопустимости таких условий. Организация должна исключить пункт об ограничении на продажу билетов и показов кинофильма в зависимости от проданных билетов.

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