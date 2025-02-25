Названо, на сколько вырос ипотечный платеж в Челябинске в феврале

Оценку данного сегмента рынка жилой недвижимости дали специалисты «РБК-Недвижимость». Они сравнили ежемесячные платежи по ипотеки в феврале 2025 года с показателями конца третьего квартала 2024 года. В целом по стране ипотечные платежи за этот период выросли на 32,2%.
Однако Челябинска несколько выбивается из таких скоростей, в южноуральском мегаполисе за четыре месяца ипотечные ежемесячные платежи выросли только на 14,3%. Это позволило Челябинску встать в число городов-миллионников с минимальными значениями роста. Февральский ежемесячный платеж за ипотеку, оформленную на новое жилье, в Челябинске составляет 72,8 тыс. рублей. При этом, как отмечают аналитики, средняя стоимость новой квартиры в мегаполисе сейчас равна 4,24 млн рублей.
Для сравнения в соседнем Екатеринбурге ипотечный платеж к февралю вырос на 17,6%, достигнув уровня в 89,7 тыс. рублей при средней цене квартиры 5,23 млн рублей. В Уфе платеж поднялся на 17,1%, сейчас он составляет 86,7 тыс. рублей при среднем ценнике за новое жилье в 5,09 млн рублей.