Названо, на сколько вырос ипотечный платеж в Челябинске в феврале

Однако Челябинска несколько выбивается из таких скоростей, в южноуральском мегаполисе за четыре месяца ипотечные ежемесячные платежи выросли только на 14,3%. Это позволило Челябинску встать в число городов-миллионников с минимальными значениями роста. Февральский ежемесячный платеж за ипотеку, оформленную на новое жилье, в Челябинске составляет 72,8 тыс. рублей. При этом, как отмечают аналитики, средняя стоимость новой квартиры в мегаполисе сейчас равна 4,24 млн рублей.