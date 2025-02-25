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Десять предприятий Красноярска загрязняли воздух во время НМУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 февраля в краевой столице действовал режим НМУ.

Источник: Соцсети

За эти дни инспекторы Минэкологии края обнаружили нарушения на 10 городских предприятиях. В частности, у них отсутствовало газоочистное оборудование, не выполнялись планы мероприятий по снижению выбросов в период НМУ.

Кроме того, были выявлены два не стоящих на учете источника, но наносящих вред экологии. Сейчас устанавливают их владельцев, сообщается в соцсетях правительства края.

«Всем предприятиям, нарушившим экологическое законодательство, придется нести ответственность как административного характера, так и уголовную», — отметила первый замминистра экологии Юлия Гуменюк.

экология